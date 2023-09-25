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25 сентября, 11:37

Камеры сняли, как петербуржец пытался зарезать средь бела дня инспектора ГИБДД

Мужчина с ножом напал на инспекторов ГИБДД в Санкт-Петербурге, один в больнице

В Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и нанёс ему несколько ударов ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. Региональный СК публикует момент нападения.

В Колпино мужчина напал на полицейских. Видео © СК РФ по городу Санкт-Петербургу

На кадрах инспекторы садятся в служебный автомобиль, когда сзади подбегает вооружённый мужчина. Он атакует одного из полицейских, нанося удары в спину. Второй подбегает на помощь сослуживцу. Прибывшие следователи обнаружили на месте случившегося брошенный нож.

"25 сентября 2023 года около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанёс несколько ударов ножом", — уточнили в СК.

30-летний полицейский госпитализирован. Задержан 35-летний местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Петербургский айтишник под наркотиками пытался зарезать возлюбленную в квартире

Петербургский айтишник под наркотиками пытался зарезать возлюбленную в квартире

Ранее сообщалось, что в Липецке молодой человек устроил дебош в травмпункте и напал на сотрудницу. Правоохранители задержали напавшего, им оказался 25-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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СК РФ по городу Санкт-Петербургу

Татьяна Миссуми
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