Камеры сняли, как петербуржец пытался зарезать средь бела дня инспектора ГИБДД
Мужчина с ножом напал на инспекторов ГИБДД в Санкт-Петербурге, один в больнице
В Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и нанёс ему несколько ударов ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. Региональный СК публикует момент нападения.
В Колпино мужчина напал на полицейских. Видео © СК РФ по городу Санкт-Петербургу
На кадрах инспекторы садятся в служебный автомобиль, когда сзади подбегает вооружённый мужчина. Он атакует одного из полицейских, нанося удары в спину. Второй подбегает на помощь сослуживцу. Прибывшие следователи обнаружили на месте случившегося брошенный нож.
"25 сентября 2023 года около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанёс несколько ударов ножом", — уточнили в СК.
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