Камеры сняли, как петербуржец пытался зарезать средь бела дня инспектора ГИБДД

В Санкт-Петербурге мужчина со спины набросился на сотрудника ГИБДД и нанёс ему несколько ударов ножом, отбиться пострадавшему помог напарник по службе. Региональный СК публикует момент нападения.

В Колпино мужчина напал на полицейских. Видео © СК РФ по городу Санкт-Петербургу

На кадрах инспекторы садятся в служебный автомобиль, когда сзади подбегает вооружённый мужчина. Он атакует одного из полицейских, нанося удары в спину. Второй подбегает на помощь сослуживцу. Прибывшие следователи обнаружили на месте случившегося брошенный нож.

"25 сентября 2023 года около остановки общественного транспорта в городе Колпино подозреваемый подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга, которому внезапно нанёс несколько ударов ножом", — уточнили в СК.

30-летний полицейский госпитализирован. Задержан 35-летний местный житель, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").