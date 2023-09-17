В Липецке буйный неадекват разгромил травмпункт и напал на сотрудницу

В Липецке молодой человек устроил дебош в травмпункте и напал на сотрудницу. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Житель Липецка устроил дебош в травмпункте и напал на сотрудницу. Видео © VK / УМВД России по Липецкой области

"В отдел полиции обратилась женщина, сотрудник службы безопасности одного из медицинских учреждений города Липецка. Потерпевшая пояснила, что 6 сентября во втором часу ночи к ним в приёмное отделение был доставлен молодой человек с бытовой травмой руки. Находясь в алкогольном опьянении, он вёл себя неадекватно и применил насилие в отношении заявительницы", — говорится в сообщении управления на странице во "ВКонтакте".

После оказания медпомощи мужчина покинул травмпункт. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали напавшего, им оказался 25-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.