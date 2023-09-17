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17 сентября, 10:30

В Липецке буйный неадекват разгромил травмпункт и напал на сотрудницу

В Липецке полицейские задержали мужчину, напавшего на сотрудницу травмпункта

В Липецке молодой человек устроил дебош в травмпункте и напал на сотрудницу. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Житель Липецка устроил дебош в травмпункте и напал на сотрудницу. Видео © VK / УМВД России по Липецкой области

"В отдел полиции обратилась женщина, сотрудник службы безопасности одного из медицинских учреждений города Липецка. Потерпевшая пояснила, что 6 сентября во втором часу ночи к ним в приёмное отделение был доставлен молодой человек с бытовой травмой руки. Находясь в алкогольном опьянении, он вёл себя неадекватно и применил насилие в отношении заявительницы", — говорится в сообщении управления на странице во "ВКонтакте".

После оказания медпомощи мужчина покинул травмпункт. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали напавшего, им оказался 25-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Самарской области пьяный мужчина напал с ножом на полицейских и поджёг два частных дома. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять злоумышленнику по ногам, так как предупредительные выстрелы в воздух не помогли.

Обложка ©

VK / УМВД России по Липецкой области

Дарья Нарыкова
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