В Москве рецидивист ворвался в магазин с ножом ради сигарет
В Москве арестовали рецидивиста, который ворвался с ножом в магазин
В Москве арестовали 22-летнего молодого человека, совершившего разбойное нападение на магазин на Изумрудной улице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Кадры с камер видеонаблюдения и из зала суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Как рассказали в ведомстве, минувшей ночью злоумышленник зашёл в торговую точку и начал угрожать продавцу и покупателям ножом. В итоге он забрал сигареты и убежал. Полицейские по горячим следам задержали мужчину. Как оказалось, он уже был ранее судим за грабёж, а теперь проходит по делу о незаконном хранении наркотиков.
"Мужчине предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). И с учётом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге бывший зэк, работавший охранником автосалона, украл семь миллионов рублей и поехал кутить на базу отдыха. Пока полицейские искали его, он успел потратить около миллиона украденных денег.
Telegram / Прокуратура Москвы