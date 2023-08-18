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18 августа, 12:18

В Москве рецидивист ворвался в магазин с ножом ради сигарет

В Москве арестовали рецидивиста, который ворвался с ножом в магазин

В Москве арестовали 22-летнего молодого человека, совершившего разбойное нападение на магазин на Изумрудной улице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадры с камер видеонаблюдения и из зала суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Как рассказали в ведомстве, минувшей ночью злоумышленник зашёл в торговую точку и начал угрожать продавцу и покупателям ножом. В итоге он забрал сигареты и убежал. Полицейские по горячим следам задержали мужчину. Как оказалось, он уже был ранее судим за грабёж, а теперь проходит по делу о незаконном хранении наркотиков.

"Мужчине предъявлено обвинение в совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК РФ). И с учётом позиции Бабушкинской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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