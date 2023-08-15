Россиянин уговорил 17-летнего сына выпить с ним пива и исполосовал ножом

В Приморском крае 44-летний мужчина предложил своему 17-летнему сыну выпить вместе пива, но семейный вечер обернулся трагедией — отец ударил парня ножом в живот. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, всё произошло в Михайловском районе Приморья. Мужчина по фамилии Орёл, ранее судимый за наркотики и угон авто, решил совместить приятное с полезным — выпить и уделить время своему сыну, учащемуся первого курса уссурийского колледжа культуры. Во время совместного времяпрепровождения произошла ссора, в результате которой мужчина взялся за нож и пырнул сына в живот. Парня в экстренном порядке увезли в реанимацию.

В больнице у пострадавшего подростка обнаружили серьёзные травмы. У него повреждены тонкая кишка, слепая кишка и брыжейка большого сальника. Врачи пытаются спасти ему жизнь. Горе-отец задержан. В его отношении планируют возбудить уголовное дело за умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью.