В Екатеринбурге бывший зэк-охранник автосалона украл 7 млн рублей и поехал кутить на базу отдыха

В Екатеринбурге 49-летний охранник автосалона вытащил из сейфа порядка семи миллионов рублей, забыв о том, что он находится под видеонаблюдением. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД города. Полицейские смогли быстро вычислить злоумышленника и выйти на его след. Как оказалось, мужчина отправился "прожигать жизнь" на базу отдыха в Верхней Сысерти, где тратил украденное.

"Мужчина отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе. Именно там его кутёж был прерван оперативниками", — приводит портал E1 слова представителя правоохранительных органов.

Не совсем ясно, как мужчину взяли на работу с учётом его судимости: он провёл десять лет в колонии за убийство и разбой. Теперь же уральцу грозит столько же за кражу в особо крупном размере. Срок мог бы быть и поменьше, если бы мужчина не взял так много денег. Впрочем, как признался сам злоумышленник, он и не планировал, хотел ограничиться парой десятков тысяч, но когда увидел пачки банкнот, ничего не смог с собой поделать. Пока полицейские искали его, он успел потратить около миллиона украденных денег.