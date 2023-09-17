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17 сентября, 13:20

Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу

Mash: Актрису Искандер подозревают в сбыте 10 кг мефедрона в Подмосковье

<p>Актриса Рамиля Искандер. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/1760/foto/272276/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Актриса Рамиля Искандер. Обложка © Kino-teatr.ru

Находящуюся в СИЗО актрису Рамилю Искандер (Хисамову) подозревают в закладке десяти килограммов мефедрона в лесу Московской области. Как сообщает Mash, именно такой вес нашли у сообщника артистки, которого она сама и сдала силовикам в ходе допросов.

У дома задержанной с мефедроном Искандер нашли пакет со следами порошка. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, подельником является 32-летний Максим Рудаков, на днях он был задержан в Пензенской области. В его автомобиле нашли 53 свёртка с запрещёнкой общим весом десять килограммов. Оперативникам мужчина рассказал, что забрал наркотики в лесу под подмосковным Электрогорском, а координаты "клада" ему сообщила Искандер. В настоящее время следователи выясняют, сколько ещё человек может состоять в этой наркогруппировке.

Сайты знакомств и друзья-наркоторговцы: Как жила заслуженная артистка России Рамиля Искандер

Сайты знакомств и друзья-наркоторговцы: Как жила заслуженная артистка России Рамиля Искандер

Как уже рассказывал Лайф, заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. Запрещённые вещества обнаружили во время обыска у неё дома и в машине. Возбуждено уголовное дело. Артистка согласилась пойти на сделку со следствием и с потрохами сдала своего подельника. Преступницу поместили под стражу. Адвокат оценил её шансы избежать 20 лет тюрьмы.

Наталья Исакова
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