Арестованную актрису Искандер заподозрили в закладке килограммов наркотиков в лесу

Находящуюся в СИЗО актрису Рамилю Искандер (Хисамову) подозревают в закладке десяти килограммов мефедрона в лесу Московской области. Как сообщает Mash, именно такой вес нашли у сообщника артистки, которого она сама и сдала силовикам в ходе допросов.

По данным телеграм-канала, подельником является 32-летний Максим Рудаков, на днях он был задержан в Пензенской области. В его автомобиле нашли 53 свёртка с запрещёнкой общим весом десять килограммов. Оперативникам мужчина рассказал, что забрал наркотики в лесу под подмосковным Электрогорском, а координаты "клада" ему сообщила Искандер. В настоящее время следователи выясняют, сколько ещё человек может состоять в этой наркогруппировке.