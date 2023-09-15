Сайты знакомств и друзья-наркоторговцы: Как жила заслуженная артистка России Рамиля Искандер Как выяснилось, Рамиля Искандер, снявшаяся в десятках фильмов и озвучившая сотни киноперсонажей, вела двойную жизнь. По слухам, с наркотиками она связалась ради помощи болеющей маме, однако теперь её сын вырастет без родителей. 14 сентября, 22:40 Рамиля Искандер. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Ptichkaa, © Shutterstock

Пензенский суд отправил под стражу заслуженную артистку России Рамилю Искандер по делу о покушении на сбыт наркотиков. Она пробудет под арестом до 21 октября. Несмотря на то что решение было вынесено ещё 31 августа, информация об аресте появилась только сейчас.

За пару дней до этого — 29 августа — сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков наведались домой к актрисе в Москву. Предположительно, её сдал задержанный ранее дилер. Как сообщает телеграм-канал SHOT, артистка и её сообщники были в разработке у оперативников около полугода.

Дом в посёлке Марушкинское, где оперативники нашли наркотики. Видео © SHOT

Как развивались события с арестом Искандер

В частном доме в посёлке Марушкинское (НАО Москвы) оперативники обнаружили два килограмма мефедрона и дозу кокаина. Наркотики находились в самом здании, а также были спрятаны в салоне автомобиля Subaru.

Теперь Искандер грозит 20 лет колонии по наиболее тяжёлой части статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), поскольку объём найденных запрещённых веществ можно отнести к особо крупному размеру.

Сообщается, что 46-летняя Рамиля Хисамова (это её настоящая фамилия) уже пошла на сделку со следствием. На допросе она сдала одного из своих подельников — 32-летнего безработного Максима Рудакова, которого спустя несколько дней задержали в городе Кузнецке Пензенской области. Тогда в своём авто Kia Rio он вёз 53 свёртка с мефедроном весом десять килограммов. После задержания наркодельца дело против Искандер выделили в отдельное производство.

Пакетик со следами белого порошка ещё долго лежал на участке актрисы Рамили Искандер. В доме артистки нашли амфетамин и 0,05 грамма кокаина, а под обшивкой левой задней двери машины — 1966,4 грамма мефедрона. Видео © SHOT

Семья актрисы отказывается от каких-либо комментариев. Известно, что Хисамова — мать-одиночка. На свободе у неё остался десятилетний сын, опекунство над которым, скорее всего, возьмёт её старший брат Рустам.

Чем известна актриса

Рамиля Искандер родом из села Кунашак Кунашакского района Челябинской области. Сначала работала в Челябинске, позже перебралась в Москву, где в последнее время служила артисткой драмы в Российском государственном академическом молодёжном театре, а также работала в дубляже.

За свою карьеру она снялась в 22 картинах, её наиболее яркая роль — жены Ивана Грозного в фильме Павла Лунгина "Царь" 2009 года. Кроме этого она озвучила более 200 фильмов и сериалов — её голосом на российских экранах говорили герои Скарлетт Йоханссон, Милы Кунис и Марион Котийяр. Похоже, востребованная актриса не должна была нуждаться в деньгах.

Рамиля Искандер. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Видимо, артистка жила активной жизнью: судя по обрывочным данным, в 2000 году женщину за что-то задерживали правоохранители. Кроме того, Лайф нашёл несколько аккаунтов на сайтах знакомств, зарегистрированных на её номер телефона. Не исключено, что её новые друзья-наркоторговцы могли появиться оттуда. Ещё Искандер любила шопиться в маркетплейсах и спортивных магазинах, часто куда-то ездила, а также любила погонять за рулём — об этом свидетельствуют многочисленные штрафы ГИБДД.

Хрупкая женщина предпочитала кроссоверы: в её гараже, помимо Subaru, также побывали Nissan Pathfinder, Ford Kuga и Toyota RAV4. На Subaru, кстати, до сих пор висит пять неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму семь тысяч рублей и ещё десять тысяч — за неоплаченную парковку на территории Москвы.

Где жила в Москве Рамиля Хисамова

По слухам, актриса уже несколько лет как вернулась в Челябинск. Однако полицейские провели обыск не там, а в частном доме в посёлке Марушкинское — это часть Москвы, расположенная за МКАД по соседству с престижным Одинцовским районом Подмосковья. Здесь в её распоряжении находился довольно скромный двухэтажный дом площадью почти 100 квадратных метров.

До этого в 2015–2016 годах на актрису был зарегистрирован участок земли площадью десять соток в Волоколамском районе Московской области, в деревне Себенки.





По свидетельствам людей из окружения Искандер, в последние годы у неё серьёзно болела мать. Ради её спасения актриса якобы даже продала собственную квартиру. Лайф нашёл старое объявление о продаже на одном из сайтов бесплатных объявлений, опубликованное с телефоном Хисамовой.

В 2017 году продавец по имени Рамиля указала в тексте сообщения, что недвижимость продаётся ради лечения близкого человека. Это трёшка, расположенная в одном из панельных домов в Красногорске. Женщина указала, что прожила в квартире десять лет. Новому владельцу квартира досталась за восемь миллионов рублей.

В Москве актрису можно было найти по самым разным адресам. Но, похоже, дольше всего она прожила в столичном районе Марьино на улице Верхние Поля. Там Рамиля Искандер проживала в бюджетной однушке площадью 38 кв. м в доме, расположенном через реку от нефтеперерабатывающего завода в Капотне.









Кстати, интересно, что следы Искандер обнаруживаются также в квартире известного российского актёра Вадима Колганова, жившего с ней по соседству на той же улице.

Авторы Евгений Кузнецов