Сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста нашли в заброшенном здании

В Хабаровском крае задержан заключённый, который накануне сбежал из колонии через решётку в карцере. По данным телеграм-канала SHOT, 38-летного Михаила Мещерякова задержали сегодня около шести утра в заброшенном здании у учреждения.

О побеге заключённого из хабаровской колонии стало известно вчера. Преступник был осуждён за убийство, кражи, грабежи и угоны автомобилей. В 2020 году его приговорили к шести годам строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В мае ему заменили реальный срок на принудительные работы в посёлке Лазо Хабаровского края, но из-за плохого поведения заключённый угодил в карцер. Оттуда он и сбежал, выломав решётку на окне.