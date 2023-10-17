Сбежавшего из хабаровской колонии рецидивиста нашли в заброшенном здании
SHOT: Задержан рецидивист, сбежавший через решётку из хабаровской колонии
В Хабаровском крае задержан заключённый, который накануне сбежал из колонии через решётку в карцере. По данным телеграм-канала SHOT, 38-летного Михаила Мещерякова задержали сегодня около шести утра в заброшенном здании у учреждения.
О побеге заключённого из хабаровской колонии стало известно вчера. Преступник был осуждён за убийство, кражи, грабежи и угоны автомобилей. В 2020 году его приговорили к шести годам строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
В мае ему заменили реальный срок на принудительные работы в посёлке Лазо Хабаровского края, но из-за плохого поведения заключённый угодил в карцер. Оттуда он и сбежал, выломав решётку на окне.
Ранее Лайф рассказывал, что житель Подмосковья, которого в 2012 году осудили на 12 лет, сбежал из колонии в Тверской области. Ему оставалось отбывать срок год, однако после инцидента его увеличат. Утром 13 октября заключённого недосчитались во время утренней проверки.
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