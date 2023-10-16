Осуждённый за убийство 38-летний мужчина сбежал из колонии в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из карцера колонии сбежал заключённый, который был осуждён за убийство. У него также есть судимости за кражи, грабежи и угоны автомобилей. Об этом сообщает SHOT. Известно, что сбежавшего заключённого зовут Михаил Мещеряков, ему 38 лет. В 2020 году его приговорили к шести годам строгого режима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В мае ему смягчили реальный срок на принудительные работы в посёлке Лазо Хабаровского края. Затем его снова посадили в камеру за плохое поведение. В этот раз Мещерякова поместили в карцер. Утром 16 октября было обнаружено, что решётка в камере выломана, а самого заключённого нет. Сейчас его ищут.