У родителей-рецидивистов из Кузбасса полугодовалый сын умер после жестокого избиения

По информации телеграм-канала, в больницу города Мыски попал полугодовалый мальчик с жуткими травмами. В частности, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб головного мозга, контузию, ушибы лёгких и ягодиц. Состояние малыша было критическим, поэтому его экстренно доставили санавиацией в реанимационное отделение одной из больниц в Кемерове. Однако врачи не смогли спасти юного пациента, так как к тому времени у него уже развился отёк мозга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", задержан 36-летний отец мальчика. Оперативникам удалось выяснить, что перед смертью мальчик был дома именно под его присмотром, а 31-летняя мать ребёнка в это время лежала в больнице. При этом сам отец уверяет, что он не избивал сына, но при этом объяснить, откуда у малыша взялись травмы, не может. Криминалисты уже собрали в доме все отпечатки и следы преступления, сейчас их отправили на экспертизу. Если докажут причастность отца к убийству ребёнка, то мужчине грозит 20 лет лишения свободы. Известно, что ранее он уже был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. У пары есть ещё два сына: девять и 11 лет. Их забрали из семьи ещё до трагедии: старший живёт в детском доме, а младший — с дедушкой. Мать детей также успела получить судимость за неуплату алиментов.