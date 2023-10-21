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21 октября, 16:43

Судимая мать пырнула в спину ножом 17-летнего судимого сына под Красноярском

SHOT: Жительница Красноярского края ударила ножом 17-летнего сына в ходе ссоры

Ранее судимая жительница Красноярского края в ходе ссоры пырнула ножом 17-летнего сына. Как сообщает SHOT, суровый "урок воспитания" произошёл в ночь на 21 октября в селе Еловка Балахтинского района.

По информации телеграм-канала, 39-летняя безработная сибирячка накануне вечером была дома вместе с сыном. В первом часу ночи они беседовали о жизни. А обсудить обоим было что: на двоих у них были четыре уголовные статьи за спиной, вдобавок женщина стояла на учёте за ненадлежащее воспитание ребёнка. В итоге старые обиды накалили градус беседы и в какой-то момент женщина схватила нож и вонзила его в спину сыну. Подростка экстренно госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики.

Известно, что женщина ранее была судима за побои и кражу, а её раненый сын — за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозы убийством. Новое дело на сибирячку пока заводить не стали, проводится доследственная проверка.

В Екатеринбурге дядя угрожал убить двухлетнюю племянницу консервным ножом

В Екатеринбурге дядя угрожал убить двухлетнюю племянницу консервным ножом

Ранее Лайф рассказывал, как в Балашихе сын, страдающий алкоголизмом, зверски убил 66-летнюю мать, после чего покончил с собой. Известно, что мужчина проживал отдельно от родственницы, но в тот день пришёл её навестить после трёхдневного загула. При этом он вёл себя странно и постоянно говорил о голосах в голове.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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