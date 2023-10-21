Судимая мать пырнула в спину ножом 17-летнего судимого сына под Красноярском

Ранее судимая жительница Красноярского края в ходе ссоры пырнула ножом 17-летнего сына. Как сообщает SHOT, суровый "урок воспитания" произошёл в ночь на 21 октября в селе Еловка Балахтинского района.

По информации телеграм-канала, 39-летняя безработная сибирячка накануне вечером была дома вместе с сыном. В первом часу ночи они беседовали о жизни. А обсудить обоим было что: на двоих у них были четыре уголовные статьи за спиной, вдобавок женщина стояла на учёте за ненадлежащее воспитание ребёнка. В итоге старые обиды накалили градус беседы и в какой-то момент женщина схватила нож и вонзила его в спину сыну. Подростка экстренно госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики.

Известно, что женщина ранее была судима за побои и кражу, а её раненый сын — за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозы убийством. Новое дело на сибирячку пока заводить не стали, проводится доследственная проверка.