В Ачинске полиция двое суток ищет мальчика, который не вернулся домой из школы 18 ноября, 07:46 Дмитрий Терентьев. Обложка © МВД Красноярского края

В Ачинске Красноярского края 12-летний школьник вышел из школы после уроков, но до дома так и не дошёл. Инцидент произошёл 16 ноября, ведутся поиски. О случившемся пишет региональное МВД РФ.

В Ачинске ищут пропавшего мальчика. Фото © VK / Поиск пропавших детей. Красноярск. Волонтёры.

"В дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 12-летний сын не вернулся из школы после уроков и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", — уточнили в ведомстве.

Дмитрий Терентьев. Фото © МВД Красноярского края

К поискам Дмитрия Терентьева подключились и волонтёры. Мальчик худощавого телосложения, славянской внешности. В день исчезновения на нём были серая шапка с жёлтыми полосками, чёрная куртка, серые брюки, полуботинки.

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге уже пятый день разыскивают пропавшую 15-летнюю Полину Гайнулину. Ранее девочка уже убегала из дома, но её возвращали. В последний раз, когда видели пропавшую, она была одета в куртку с капюшоном средней длины чëрного цвета, штаны коричневого цвета и серо-коричневые кроссовки.

Авторы Татьяна Миссуми