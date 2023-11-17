В Екатеринбурге пятый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

В Екатеринбурге уже пятый день разыскивают пропавшую 15-летнюю Полину Гайнулину. Соответствующая информация появилась в пабликах поискового отряда "Прорыв" в социальных сетях.

Волонтёры рассказали, что 15-летняя екатеринбурженка пропала 12 ноября в Октябрьском районе города. Приметы девочки: худощавое телосложение, рост — 150 сантиметров, светлые волосы, цвет глаз — зелёный. В последний раз, когда её видели, подросток была одета в куртку с капюшоном средней длины чëрного цвета, штаны коричневого цвета и кроссовки серо-коричневого цвета.

Розыском пропавшей по линии правоохранительных органов занимаются оперативники ОП № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу. Туда же просят обращаться и всех, кто располагает информацией о потерявшейся девочке. Помимо этого, местные новостные порталы со ссылкой на региональный полицейский главк раскрыли подробности этого инцидента.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу, ранее пропавшая уже убегала из дома.