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6 ноября, 16:45

Пропавшего в Твери 23-летнего парня нашли мёртвым

<p>Обложка © Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова"</p>

Обложка © Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова"

В Твери трагически закончились поиски 23-летнего юноши. Кирилл Кудрявцев 1 ноября вышел из дома в микрорайоне Южный и не вернулся, а сегодня поиски прекратили.

3 ноября волонтёры отряда "Сова" опубликовали ориентировку на парня и попросили помощи с его поисками. 6 ноября в группе сообщили, что пропавший найден погибшим.

В ТИА "Новости" выяснили, что, по версии правоохранительных органов, смерть не носит криминального характера.

В Астрахани с разницей в один день нашли двух маленьких сестёр, гулявших без присмотра

В Астрахани с разницей в один день нашли двух маленьких сестёр, гулявших без присмотра

Ранее Лайф писал, что в Омской области в колодце с водой нашли мёртвой пропавшую двухлетнюю девочку. По предварительным сведениям, днём в субботу малышка вместе с шестилетней сестрой и четырёхлетним братом гуляла на детской площадке. Около половины седьмого вечера, когда стало темнеть, мать позвала их домой — тут и обнаружилось, что девочка пропала.

Александра Мышляева
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