Пропавшего в Твери 23-летнего парня нашли мёртвым
Обложка © Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова"
В Твери трагически закончились поиски 23-летнего юноши. Кирилл Кудрявцев 1 ноября вышел из дома в микрорайоне Южный и не вернулся, а сегодня поиски прекратили.
3 ноября волонтёры отряда "Сова" опубликовали ориентировку на парня и попросили помощи с его поисками. 6 ноября в группе сообщили, что пропавший найден погибшим.
В ТИА "Новости" выяснили, что, по версии правоохранительных органов, смерть не носит криминального характера.
Ранее Лайф писал, что в Омской области в колодце с водой нашли мёртвой пропавшую двухлетнюю девочку. По предварительным сведениям, днём в субботу малышка вместе с шестилетней сестрой и четырёхлетним братом гуляла на детской площадке. Около половины седьмого вечера, когда стало темнеть, мать позвала их домой — тут и обнаружилось, что девочка пропала.