Пропавшего в Твери 23-летнего парня нашли мёртвым

В Твери трагически закончились поиски 23-летнего юноши. Кирилл Кудрявцев 1 ноября вышел из дома в микрорайоне Южный и не вернулся, а сегодня поиски прекратили.

3 ноября волонтёры отряда "Сова" опубликовали ориентировку на парня и попросили помощи с его поисками. 6 ноября в группе сообщили, что пропавший найден погибшим.

В ТИА "Новости" выяснили, что, по версии правоохранительных органов, смерть не носит криминального характера.