Пропавшую на прогулке с братом и сестрой двухлетнюю девочку нашли мёртвой под Омском

В Исилькуле Омской области 7 октября была найдена мёртвой в колодце с водой пропавшая ранее в этот день двухлетняя девочка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Место обнаружения пропавшей девочки в Исилькуле. Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

"Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двухлетней девочки в Исилькульском районе Омской области. <...> Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По предварительным сведениям, днём в субботу малышка вместе с шестилетней сестрой и четырёхлетним братом гуляла на детской площадке у дома № 136 на 2-й Северной улице. Мать с восьмимесячным ребёнком находилась дома и периодически выходила посмотреть на детей. Около половины седьмого вечера, когда стало темнеть, она позвала их домой — тут и обнаружилось, что девочка пропала. Были организованы поиски с участием соседей, тело нашли в колодце с водой. Семья при этом характеризуется положительно.

По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства должностными лицами органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации, в том числе лицами, ответственными за надлежащее содержание и эксплуатацию системы водоснабжения.