В Чечне 14-летний подросток утонул в яме с битумной смолой
Тело утонувшего в яме с нефтеотходами юноши в Чечне извлекали с помощью спецтехники. Обложка © Telegram / СУ СКР по Чеченской Республике
В Наурском районе Чечни в яме с нефтеотходами утонул 14-летний мальчик. Он был вместе с друзьями, которые не смогли его спасти. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Управление Следственного комитета по Чечне. Уточняется, что инцидент произошёл вечером 21 сентября.
Подросток вместе со сверстниками пошёл на водный источник. По пути они наткнулись на заброшенный участок и обнаружили там яму с битумной смолой. Юноша решил пробежать по застывшей поверхности и провалился в смолу. Подростки не смогли его вытащить обратно. Тело погибшего мальчика извлекли из ямы при помощи специальной техники. В СК проводят доследственную проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ингушетии двое подростков в возрасте 14 лет подорвались на гранате, которую нашли во дворе. Они обнаружили схрон с боеприпасами под досками возле сарая. В тайнике были гранаты, дымовая шашка, три магазина для автомата Калашникова, патроны и гранатомётный выстрел.