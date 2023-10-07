Семья с тремя маленькими детьми сгорела заживо в доме в Нижегородской области

Семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. О трагедии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пожар в жилом доме в Арзамасе. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

"Около 02:25 мск произошло возгорание в жилом доме по адресу г.о. г. Арзамас, н.п. Слизнево, ул. Южная. По предварительным данным, в результате пожара погибло пять человек: мужчина, женщина 1996 г.р., а также дети 2011, 2020, 2022 г.р.", — пишет управление.