Регион

Уведомления отключены

7 октября, 03:01

Семья с тремя маленькими детьми сгорела заживо в доме в Нижегородской области

Семья с тремя детьми погибла в результате пожара в жилом доме в Арзамасе

<p>Пожар в жилом доме в Арзамасе. Обложка © <a href="https://vk.com/mchs52" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Нижегородской области</a></p>

Пожар в жилом доме в Арзамасе. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Семья с тремя детьми погибла в результате ночного пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. О трагедии сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Пожар в жилом доме в Арзамасе. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар в жилом доме в Арзамасе. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области

"Около 02:25 мск произошло возгорание в жилом доме по адресу г.о. г. Арзамас, н.п. Слизнево, ул. Южная. По предварительным данным, в результате пожара погибло пять человек: мужчина, женщина 1996 г.р., а также дети 2011, 2020, 2022 г.р.", — пишет управление.

Региональное ГУ МЧС в свою очередь уточнило, что на месте работают следователи. Причину смертоносного пожара будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Ранее в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Тобольске пострадало три человека, их госпитализировали. Здание после хлопка охватил мощный пожар.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров