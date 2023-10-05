Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Два человека погибли при пожаре в жилом деревянном доме в Кировской области. Как сообщает МЧС РФ, ещё пятерых жильцов, включая троих детей, спасли. В данный момент возгорание ликвидировано.

Момент ликвидации пожара в жилом доме в Кировской области. Видео © t.me / МЧС России

Пламя охватило деревянный дом на станции Просница общей площадью 200 квадратов. Во время возгорания обрушилась кровля. На тушение пожара были брошены 33 человека и 11 единиц техники. В квартире проживала многодетная семья, однако мать с тремя детьми 2017, 2012 и 2008 года рождения этой ночью дома не были.

"Пять жильцов, из них трое детей, эвакуированы. К сожалению, два человека погибло", — сообщили в МЧС.

Как известно, в доме администрацией был установлен пожарный извещатель. И теперь дознавателям МЧС России нужно выяснить, что стало причиной пожара, а также когда меняли элемент питания в приборе. Это нужно делать периодически, а индикатор должен мигать.