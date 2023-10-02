После пожара в испанском ночном клубе 18 человек числятся пропавшими без вести

После пожара на дискотеке в испанском городе Мурсия пропало без вести не менее 18 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города Ребека Перес.

"К сожалению, есть информация о 18 пропавших без вести. Мы не можем с уверенностью сказать, что эти люди всё ещё находятся на месте пожара", — заявила она телеканалу RTVE.