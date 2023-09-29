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29 сентября, 09:36

Возле мечети в Пакистане произошёл взрыв, погибло 52 человека

<p>Последствия взрыва рядом с мечетью в Пакистане. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/BrijSoral88" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BrijSoral88</a></p>

Последствия взрыва рядом с мечетью в Пакистане. Обложка © X / BrijSoral88

В городе Мастунге в Пакистане произошёл взрыв возле мечети. Об этом сообщает издание Dawn. На данный момент известно о 52 погибших и более чем 50 пострадавших в результате случившегося. Местные власти считают, что взрыв устроил смертник.

В Пакистане произошёл взрыв недалеко от мечети в городе Мастунге. Видео © X / Ratnesh_speaks / ghulamabbasshah

"Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадало более 50 человек", — сообщает издание.

В Чите два человека пострадали в результате взрыва в частной котельной

В Чите два человека пострадали в результате взрыва в частной котельной

Уточняется, что взрыв произошёл возле мечети. Местные жители собрались там на мавлид. Это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения пророка Мухаммеда и любви к нему. Точная причина взрыва на данный момент не называется.

Ранее Лайф писал о том, что в Ташкенте из-за взрыва и пожара на промышленном складе погиб подросток 2006 года рождения. В результате случившегося также пострадало ещё 163 человека.

Илья Суриков
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