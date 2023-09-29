Возле мечети в Пакистане произошёл взрыв, погибло 52 человека
Последствия взрыва рядом с мечетью в Пакистане. Обложка © X / BrijSoral88
В городе Мастунге в Пакистане произошёл взрыв возле мечети. Об этом сообщает издание Dawn. На данный момент известно о 52 погибших и более чем 50 пострадавших в результате случившегося. Местные власти считают, что взрыв устроил смертник.
В Пакистане произошёл взрыв недалеко от мечети в городе Мастунге. Видео © X / Ratnesh_speaks / ghulamabbasshah
"Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадало более 50 человек", — сообщает издание.
Уточняется, что взрыв произошёл возле мечети. Местные жители собрались там на мавлид. Это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения пророка Мухаммеда и любви к нему. Точная причина взрыва на данный момент не называется.
Ранее Лайф писал о том, что в Ташкенте из-за взрыва и пожара на промышленном складе погиб подросток 2006 года рождения. В результате случившегося также пострадало ещё 163 человека.