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29 сентября, 05:49

В Чите два человека пострадали в результате взрыва в частной котельной

<p>В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zabkrai75/20890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zabkrai75</a></p>

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Обложка © t.me / zabkrai75

В результате взрыва в частной котельной в Чите пострадало несколько человек. Инцидент произошёл на улице Шубзаводской в Ингодинском районе города. Всё случилось в 12:30 по местному времени (06:30 мск), сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

Двое пострадавших доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы, правоохранители и местные власти. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю уточнили, что произошла разгерметизация котла из-за его неисправности. Пожара не было, помощь спасателей не потребовалась. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

"Сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена, пострадали два человека — их госпитализировали. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет", — сказал глава администрации Ингодинского района города Михаил Шибаев.

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Ранее сообщалось, что в Воронеже в многоэтажном доме на улице Владимира Невского произошёл взрыв самогонного аппарата. В результате происшествия никто не пострадал.

Иван Косицын
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