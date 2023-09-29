В Чите два человека пострадали в результате взрыва в частной котельной

В результате взрыва в частной котельной в Чите пострадало несколько человек. Инцидент произошёл на улице Шубзаводской в Ингодинском районе города. Всё случилось в 12:30 по местному времени (06:30 мск), сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

Двое пострадавших доставлены в больницу. На месте работают экстренные службы, правоохранители и местные власти. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю уточнили, что произошла разгерметизация котла из-за его неисправности. Пожара не было, помощь спасателей не потребовалась. Все обстоятельства ЧП сейчас выясняются.

В Чите произошёл взрыв в частной котельной. Фото © t.me / zabkrai75

"Сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена, пострадали два человека — их госпитализировали. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет", — сказал глава администрации Ингодинского района города Михаил Шибаев.