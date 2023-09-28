Мощный взрыв самогонного аппарата в Воронеже разнёс балкон многоэтажки
В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат
В воронежской многоэтажке на улице Владимира Невского взорвался самогонный аппарат. Обложка © VK / "Мой и твой Воронеж"
В Воронеже в многоэтажном доме на улице Владимира Невского произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС.
"По адресу Владимира Невского, 38б на втором этаже произошёл хлопок. Вызов на 112 поступил в 20:54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", — уточнили в МЧС.
Судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, взрыв был такой силы, что пробил дыру на балконе. Кирпичи от стены рухнули на козырёк и землю и чудом не задели прохожих. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Тюмени на улице Геологоразведчиков в пятиэтажке произошёл взрыв газа. Информации о пострадавших не поступало.