Мощный взрыв самогонного аппарата в Воронеже разнёс балкон многоэтажки

В Воронеже в многоэтажном доме на улице Владимира Невского произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС.

"По адресу Владимира Невского, 38б на втором этаже произошёл хлопок. Вызов на 112 поступил в 20:54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", — уточнили в МЧС.

Судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, взрыв был такой силы, что пробил дыру на балконе. Кирпичи от стены рухнули на козырёк и землю и чудом не задели прохожих. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.