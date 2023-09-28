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27 сентября, 21:15

Мощный взрыв самогонного аппарата в Воронеже разнёс балкон многоэтажки

В воронежской многоэтажке взорвался самогонный аппарат

<p>В воронежской многоэтажке на улице Владимира Невского взорвался самогонный аппарат. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mtv36" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мой и твой Воронеж"</a></p>

В воронежской многоэтажке на улице Владимира Невского взорвался самогонный аппарат. Обложка © VK / "Мой и твой Воронеж"

В Воронеже в многоэтажном доме на улице Владимира Невского произошёл взрыв самогонного аппарата. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС.

"По адресу Владимира Невского, 38б на втором этаже произошёл хлопок. Вызов на 112 поступил в 20:54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата", — уточнили в МЧС.

Судя по опубликованным в социальных сетях снимкам, взрыв был такой силы, что пробил дыру на балконе. Кирпичи от стены рухнули на козырёк и землю и чудом не задели прохожих. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее в Тюмени на улице Геологоразведчиков в пятиэтажке произошёл взрыв газа. Информации о пострадавших не поступало.

Оксана Попова
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