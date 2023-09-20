Названо 3 самых безопасных места в квартире, где можно укрыться при взрыве

При взрыве бытового газа в квартире нужно сначала осторожно попытаться выйти из квартиры и покинуть здание по лестнице, а если это невозможно, то вернуться в жилище и спрятаться. О том, какие места в квартире лучше всего защищены от обрушений, Лайфу рассказала доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Елена Приорова.

В первую очередь доцент отметила, что говорить о самом опасном или безопасном месте с учётом разницы планировок и строительных материалов сложно. Дома имеют разный запас прочности. К тому же из-за многочисленных перепланировок в квартирах не всегда понятно, как отреагирует конкретное строение и будут ли обрушения после взрыва.

"Если есть возможность, постарайтесь максимально быстро покинуть дом, взяв с собой документы. Нельзя пользоваться лифтом. Лучше спускаться по лестнице спиной к стене, чтобы оценивать обстановку со всех сторон. Но, прежде чем выходить из квартиры, следует осмотреться. Если лестница пострадала и по ней невозможно безопасно передвигаться, вернитесь в квартиру", — посоветовала собеседница Лайфа.