Названо 3 самых безопасных места в квартире, где можно укрыться при взрыве
Доцент Приорова: При взрыве газа можно прятаться в углах у несущих стен
Дом в подмосковной Балашихе, где утром 20 сентября прогремел взрыв. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
При взрыве бытового газа в квартире нужно сначала осторожно попытаться выйти из квартиры и покинуть здание по лестнице, а если это невозможно, то вернуться в жилище и спрятаться. О том, какие места в квартире лучше всего защищены от обрушений, Лайфу рассказала доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Елена Приорова.
В первую очередь доцент отметила, что говорить о самом опасном или безопасном месте с учётом разницы планировок и строительных материалов сложно. Дома имеют разный запас прочности. К тому же из-за многочисленных перепланировок в квартирах не всегда понятно, как отреагирует конкретное строение и будут ли обрушения после взрыва.
"Если есть возможность, постарайтесь максимально быстро покинуть дом, взяв с собой документы. Нельзя пользоваться лифтом. Лучше спускаться по лестнице спиной к стене, чтобы оценивать обстановку со всех сторон. Но, прежде чем выходить из квартиры, следует осмотреться. Если лестница пострадала и по ней невозможно безопасно передвигаться, вернитесь в квартиру", — посоветовала собеседница Лайфа.
Если не можете покинуть помещение, укройтесь в углу у несущей стены, где угроза обрушения меньше (например, в ванной комнате или туалете). Можно укрыться в нишах за предметами сантехники. В любом случае — сразу вызывайте помощь по номеру 112. Если вы под завалом и не можете из-под него сами освободиться — лучше не двигайтесь, чтобы не спровоцировать ухудшение ситуации или самочувствия. Обязательно подавайте звуковые сигналы о себе поисково-спасательной группе МЧС, подытожила Приорова.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. Во время проведения работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС: Олег Калмыков и Магомед Нальгиев. Их представят к госнаграде. По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.