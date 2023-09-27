Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 20:56

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тюмени

<p>На пятом этаже дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени произошёл взрыв газа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kuharuk_ruslan/5305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глава Тюмени Руслан Кухарук</a></p>

На пятом этаже дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени произошёл взрыв газа. Обложка © t.me / Глава Тюмени Руслан Кухарук

В Тюмени на улице Геологоразведчиков в пятиэтажке произошёл взрыв газа. Как рассказал глава города Руслан Кухарук, экстренные службы приступили к эвакуации жильцов.

На пятом этаже дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени произошёл взрыв газа. Видео © VK / "Типичная Тюмень"

"Сегодня поступило сообщение, что по адресу Геологоразведчиков, 34 произошёл сильный хлопок газа в 3-м подъезде, на 5-м этаже. Экстренные службы на реагировании. Людей эвакуируют. Сотрудники Департамента безопасности жизнедеятельности работают с жителями", — сообщил градоначальник.

Информации о пострадавших не приводится. По данному факту проводится проверка.

Мощный взрыв в Казани попал на видео

Мощный взрыв в Казани попал на видео

Ранее взрыв газа произошёл в мечети в Ингушетии. Он прогремел в городе Назрани, в здании, расположенном по улице Мужехоева в районе новостроек. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров