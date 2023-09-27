Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тюмени

В Тюмени на улице Геологоразведчиков в пятиэтажке произошёл взрыв газа. Как рассказал глава города Руслан Кухарук, экстренные службы приступили к эвакуации жильцов.

На пятом этаже дома на улице Геологоразведчиков в Тюмени произошёл взрыв газа. Видео © VK / "Типичная Тюмень"

"Сегодня поступило сообщение, что по адресу Геологоразведчиков, 34 произошёл сильный хлопок газа в 3-м подъезде, на 5-м этаже. Экстренные службы на реагировании. Людей эвакуируют. Сотрудники Департамента безопасности жизнедеятельности работают с жителями", — сообщил градоначальник.

Информации о пострадавших не приводится. По данному факту проводится проверка.