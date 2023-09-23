Мощный взрыв в Казани попал на видео

Жители Казани сообщили о взрыве в районе промзоны на улице Аделя Кутуя. По словам очевидцев, после хлопка на месте начался пожар.

Жители Казани сообщили о взрыве в районе промзоны на улице Аделя Кутуя. Видео © t.me / Казань с огоньком

На опубликованных в социальных сетях кадрах видна яркая вспышка, после которой сигнализации сработали практически на всех припаркованных рядом автомобилях. Очевидцы утверждают, что после взрыва начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

Что послужило причиной хлопка, неизвестно. Официальных сообщений от властей не поступало.