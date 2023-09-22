В Белгородской области пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

Жилой дом в Шебекине оказался разрушен в результате взрыва, есть пострадавшие. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошёл по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. В результате пострадали пять человек, один из них по-прежнему находится под завалами. Четверым в настоящий момент оказывается медпомощь: трое получили травмы головы, а один — ожоги. Следователи установят причины произошедшего, заключил Гладков.