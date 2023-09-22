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22 сентября, 07:11

В Белгородской области пять человек пострадали при взрыве в жилом доме

Гладков: Пять человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в Шебекине

<p>Последствия взрыва в жилом доме в Шебекине. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/3634" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия взрыва в жилом доме в Шебекине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Жилой дом в Шебекине оказался разрушен в результате взрыва, есть пострадавшие. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошёл по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. В результате пострадали пять человек, один из них по-прежнему находится под завалами. Четверым в настоящий момент оказывается медпомощь: трое получили травмы головы, а один — ожоги. Следователи установят причины произошедшего, заключил Гладков.

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Светлана Оперук
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