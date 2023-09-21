В Туле после прогремевших взрывов пропал свет на нескольких улицах
В Туле почти пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения
В Туле произошло аварийное отключение электричества. Обложка © T.me / ЧП Тула
В Туле почти пять тысяч горожан остались без света из-за аварийного отключения электричества. Как сообщают местные жители в социальных сетях, в городе слышны звуки взрывов. Их причина неизвестна, официальных сообщений от властей не поступало.
"Аварийное отключение [электричества] есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребёнок", — рассказали РИА "Новости" в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС).
Лайф также рассказывал, что 17 сентября на территории логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Предварительно, никто не пострадал.