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21 сентября, 20:23

В Туле после прогремевших взрывов пропал свет на нескольких улицах

В Туле почти пять тысяч человек остались без света из-за аварийного отключения

<p>В Туле произошло аварийное отключение электричества. Обложка © T.me /<a href="https://t.me/chp_tula" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ЧП Тула</a></p>

В Туле произошло аварийное отключение электричества. Обложка © T.me / ЧП Тула

В Туле почти пять тысяч горожан остались без света из-за аварийного отключения электричества. Как сообщают местные жители в социальных сетях, в городе слышны звуки взрывов. Их причина неизвестна, официальных сообщений от властей не поступало.

"Аварийное отключение [электричества] есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребёнок", — рассказали РИА "Новости" в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС).

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Лайф также рассказывал, что 17 сентября на территории логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области упал беспилотник. Предварительно, никто не пострадал.

Оксана Попова
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