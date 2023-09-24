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24 сентября, 05:23

Взрыв газа произошёл в подвале мечети в Ингушетии

Взрыв газа произошёл в мечети в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, взрыв прогремел в городе Назрани, в здании, расположенном по улице Мужехоева в районе новостроек.

"Произошёл хлопок газовоздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. В результате происшествия разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет", — уточнили спасатели.

На месте ЧП были задействованы восемь человек и две единицы техники.

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Ранее мощный взрыв попал на видео в Казани. Местные жители опубликовали в Сети ролик, на котором видна яркая вспышка, после которой сигнализации сработали почти на всех припаркованных поблизости машинах. Позже стало известно, что громкий хлопок был вызван неисправностью двигателя авто.

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ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Николь Вербер
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