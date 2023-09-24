Взрыв газа произошёл в подвале мечети в Ингушетии

Взрыв газа произошёл в мечети в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

По данным ведомства, взрыв прогремел в городе Назрани, в здании, расположенном по улице Мужехоева в районе новостроек.

"Произошёл хлопок газовоздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. В результате происшествия разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет", — уточнили спасатели.

На месте ЧП были задействованы восемь человек и две единицы техники.