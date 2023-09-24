Взрыв газа произошёл в подвале мечети в Ингушетии
Взрыв газа произошёл в мечети в Ингушетии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.
По данным ведомства, взрыв прогремел в городе Назрани, в здании, расположенном по улице Мужехоева в районе новостроек.
"Произошёл хлопок газовоздушной смеси в подвальном помещении мечети, без последующего возгорания. В результате происшествия разрушений и повреждений несущих конструкций строения нет", — уточнили спасатели.
На месте ЧП были задействованы восемь человек и две единицы техники.
Ранее мощный взрыв попал на видео в Казани. Местные жители опубликовали в Сети ролик, на котором видна яркая вспышка, после которой сигнализации сработали почти на всех припаркованных поблизости машинах. Позже стало известно, что громкий хлопок был вызван неисправностью двигателя авто.