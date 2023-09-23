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22 сентября, 21:57

Стала известна причина громкого взрыва в Казани

Mash Iptash: Напугавшим жителей Казани хлопком оказался взрыв двигателя автомобиля

Стала известна причина громкого взрыва в районе промзоны на улице Аделя Кутуя, о котором ранее сообщали жители Казани. Как узнал телеграм-канал Mash Iptash, людей напугал взорвавшийся двигатель автомобиля.

В районе промзоны на улице Аделя Кутуя произошёл взрыв двигателя автомобиля. Видео © t.me / Mash Iptash

Как рассказал очевидец инцидента Алексей, он услышал громкий взрыв, после чего вышел на балкон. Оттуда он увидел автомобиль "Форд-Транзит", над которым поднималось яркое зарево.

По данным канала, машина рванула, когда водитель завёл мотор. Предварительно, пострадавших нет.

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Напомним, ранее жители Казани сообщили о взрыве в районе промзоны на улице Аделя Кутуя. По словам очевидцев, после хлопка на месте начался пожар.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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