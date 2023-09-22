Огромные груды камней: Лайф публикует страшные кадры из разрушенной многоэтажки в Балашихе
Лайф публикует видео из разрушенного при взрыве в Балашихе многоквартирного дома
В распоряжении Лайфа оказались кадры из разрушенного в результате взрыва газа в Балашихе многоквартирного дома. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
Видео из подъезда дома в Балашихе, разрушенного 20 сентября при взрыве газа. © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах из подъезда дома видны глыбы камней и огромная дыра в стене, из которой можно увидеть одну из пострадавших в результате взрыва квартир. Ещё несколько дней назад в ней царила жизнь, но сегодня об этом напоминают лишь заваленные камнями вещи жильцов.
Известно, что следователи и криминалисты продолжают осматривают разрушенные квартиры. Допрошены более 30 человек, в том числе работники газовой службы и управляющей компании. Также изучается изъятая техническая документация.
Лайф сообщал, что утром 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате трагедии семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам полуразрушенного дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.
t.me / SHOT