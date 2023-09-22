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21 сентября, 21:33

Огромные груды камней: Лайф публикует страшные кадры из разрушенной многоэтажки в Балашихе

Лайф публикует видео из разрушенного при взрыве в Балашихе многоквартирного дома

В распоряжении Лайфа оказались кадры из разрушенного в результате взрыва газа в Балашихе многоквартирного дома. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Видео из подъезда дома в Балашихе, разрушенного 20 сентября при взрыве газа. © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах из подъезда дома видны глыбы камней и огромная дыра в стене, из которой можно увидеть одну из пострадавших в результате взрыва квартир. Ещё несколько дней назад в ней царила жизнь, но сегодня об этом напоминают лишь заваленные камнями вещи жильцов.

Известно, что следователи и криминалисты продолжают осматривают разрушенные квартиры. Допрошены более 30 человек, в том числе работники газовой службы и управляющей компании. Также изучается изъятая техническая документация.

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Лайф сообщал, что утром 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате трагедии семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам полуразрушенного дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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