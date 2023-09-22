Огромные груды камней: Лайф публикует страшные кадры из разрушенной многоэтажки в Балашихе

На опубликованных кадрах из подъезда дома видны глыбы камней и огромная дыра в стене, из которой можно увидеть одну из пострадавших в результате взрыва квартир. Ещё несколько дней назад в ней царила жизнь, но сегодня об этом напоминают лишь заваленные камнями вещи жильцов.