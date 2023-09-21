В Балашихе завершили разбор завалов, в результате взрыва газа пострадало 27 человек
МЧС сообщило о завершении поисков и разборе завалов после взрыва газа в Балашихе
Сотрудники МЧС разобрали завалы, возникшие в результате взрыва газа в многоэтажке Балашихи. Жертвами происшествия стали семь человек, ещё восемь жильцов госпитализированы, сообщили в телеграм-канале министерства.
По обновлённым данным ведомства, суммарное число пострадавших достигло 27 человек. Двенадцать из них были отпущены после помощи медиков.
"Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены. С места ЧС вывезено 226 кубометров мусора", — поделились в МЧС.
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Взрыв газа произошёл в подмосковной Балашихе утром 20 сентября. Многие жильцы оказались под завалами, их вызволением из железобетонного плена занялись сотрудники МЧС. В процессе работ рухнула ещё одна плита, которая привела к гибели двух спасателей. Позже под перекрытием были обнаружены тела мамы и ребёнка, которые долгое время кричали о помощи.
t.me / МЧС России