В Балашихе завершили разбор завалов, в результате взрыва газа пострадало 27 человек

Сотрудники МЧС разобрали завалы, возникшие в результате взрыва газа в многоэтажке Балашихи. Жертвами происшествия стали семь человек, ещё восемь жильцов госпитализированы, сообщили в телеграм-канале министерства.

По обновлённым данным ведомства, суммарное число пострадавших достигло 27 человек. Двенадцать из них были отпущены после помощи медиков.