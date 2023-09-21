Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой

"Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьёзным испытаниям", — сказал руководитель ведомства.