Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой
Тела матери с дочкой обнаружили на месте проведения поисковых работ в Балашихе, где утром 20 сентября в жилом доме произошёл взрыв газа. Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Именно их голоса слышали спасатели, которые сами пострадали под конструкциями дома при повторном обрушении. Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьёзным испытаниям", — сказал руководитель ведомства.
Таким образом, число погибших в результате ЧП выросло до 20.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела.