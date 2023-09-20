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20 сентября, 20:36

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва газа в многоэтажке Балашихи

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту взрыва газа в многоэтажке Балашихи. Соответствующую просьбу он адресовал исполняющему обязанности главы ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву.

Результаты разбирательства находятся на контроле в центральном аппарате. Об этом говорится в телеграм-канале Следкома.

"Председателю СК России будет представлен доклад о происшествии в Московской области, в результате которого погибли и пострадали люди", — сказано в сообщении.

Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Балашихе

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в Балашихе утром 20 сентября. Жертвами трагедии стали пять человек, двое из них — спасатели, которых придавило в результате повторного обрушения плиты. Травмами различной степени тяжести отделались ещё 20 жителей. Под завалами по-прежнему находятся мать и ребёнок.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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