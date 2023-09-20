Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва газа в многоэтажке Балашихи

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту взрыва газа в многоэтажке Балашихи. Соответствующую просьбу он адресовал исполняющему обязанности главы ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву.

Результаты разбирательства находятся на контроле в центральном аппарате. Об этом говорится в телеграм-канале Следкома.