Бастрыкин потребовал доклад о расследовании взрыва газа в многоэтажке Балашихи
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту взрыва газа в многоэтажке Балашихи. Соответствующую просьбу он адресовал исполняющему обязанности главы ГСУ СК РФ по Московской области Ярославу Яковлеву.
Результаты разбирательства находятся на контроле в центральном аппарате. Об этом говорится в телеграм-канале Следкома.
"Председателю СК России будет представлен доклад о происшествии в Московской области, в результате которого погибли и пострадали люди", — сказано в сообщении.
Взрыв газовоздушной смеси произошёл в Балашихе утром 20 сентября. Жертвами трагедии стали пять человек, двое из них — спасатели, которых придавило в результате повторного обрушения плиты. Травмами различной степени тяжести отделались ещё 20 жителей. Под завалами по-прежнему находятся мать и ребёнок.
t.me / МЧС России