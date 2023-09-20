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20 сентября, 19:12

Количество пострадавших от взрыва газа в Балашихе выросло до 20

По информации, полученной от медицинских служб Подмосковья, количество пострадавших в результате взрыва газа в Балашихе достигло 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 20 человек", — сообщил собеседник агентства.

Двенадцать пострадавших получили помощь амбулаторно, ещё восемь госпитализированы.

Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

Погибших при разборе завалов в Балашихе спасателей представят к госнаграде

Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС — спасатель Ногинского спасательного центра Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. На месте случившегося появился стихийный мемориал.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александра Мышляева
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