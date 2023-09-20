Количество пострадавших от взрыва газа в Балашихе выросло до 20
По информации, полученной от медицинских служб Подмосковья, количество пострадавших в результате взрыва газа в Балашихе достигло 20 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 20 человек", — сообщил собеседник агентства.
Двенадцать пострадавших получили помощь амбулаторно, ещё восемь госпитализированы.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС — спасатель Ногинского спасательного центра Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. На месте случившегося появился стихийный мемориал.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV