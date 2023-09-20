В Балашихе появился стихийный мемориал в память о жертвах взрыва газа в жилом доме
В Балашихе появился стихийный мемориал в память о жертвах взрыва газа в жилом доме на улице Октябрьской. Корреспондент Лайфа побывал на месте событий.
Стихийный мемориал в память о погибших при взрыве газа в Балашихе. Видео © LIFE
Местные жители несут цветы и детские игрушки в память о жертвах случившейся трагедии.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Также произошло возгорание на лестничной площадке, его потушили. Позже в доме произошло второе возгорание. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски. Ближе к вечеру появилась информация о том, что спасатели выяснили приблизительное место, где находятся два человека, оставшихся под завалами.
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