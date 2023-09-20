Друг назвал погибшего в Балашихе спасателя героем и человеком с большой буквы
Погибший при разборе завалов в Балашихе Магомед Нальгиев. Фото © Пресс-служба МЧС
Сослуживец погибшего в Балашихе сотрудника МЧС Магомеда Нальгиева рассказал, что его товарищ был профессионалом и человеком с большой буквы.
"Человек с большой буквы и профессионал с большой буквы. Он, честно говоря, жил только этим. Это было его главное увлечение в жизни. Это мой лучший друг. Я до сих пор не верю", — отметил мужчина в разговоре с телеканалом "360".
С погибшим героем он познакомился летом 2013 года, когда пришёл служить лейтенантом в Ногинский спасательный центр. Молодые люди быстро подружились и вместе участвовали в устранении многих чрезвычайных ситуаций.
"Он, как старший наставник, помогал мне, всегда подсказывал, делился бесценным опытом. И не только мне, всем товарищам по службе", — рассказал собеседник.
Магомед Нальгиев не только работал в МЧС с 2003 года, но и преподавал в Ногинском спасательном центре, а за отличное несение службы получил множество наград.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Также из-под завалов достали четырёх человек. Ещё одна женщина и малыш до сих пор остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС — спасатель Ногинского спасательного центра Магомед Нальгиев и пожарный 201-й ПСЧ "Мособлпожспаса" Олег Калмыков. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.