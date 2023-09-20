Друг назвал погибшего в Балашихе спасателя героем и человеком с большой буквы

Сослуживец погибшего в Балашихе сотрудника МЧС Магомеда Нальгиева рассказал, что его товарищ был профессионалом и человеком с большой буквы.

"Человек с большой буквы и профессионал с большой буквы. Он, честно говоря, жил только этим. Это было его главное увлечение в жизни. Это мой лучший друг. Я до сих пор не верю", — отметил мужчина в разговоре с телеканалом "360".

С погибшим героем он познакомился летом 2013 года, когда пришёл служить лейтенантом в Ногинский спасательный центр. Молодые люди быстро подружились и вместе участвовали в устранении многих чрезвычайных ситуаций.

"Он, как старший наставник, помогал мне, всегда подсказывал, делился бесценным опытом. И не только мне, всем товарищам по службе", — рассказал собеседник.