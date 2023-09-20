Установлено примерное место под завалами в Балашихе, где погребены мать с дочкой

Спасатели выяснили приблизительное место, где находятся два человека, оставшихся под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе, сообщили журналистам ТАСС в оперативном штабе. Речь идёт о маме с пятилетней дочкой, которых ищут много часов.