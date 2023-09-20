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20 сентября, 15:25

Установлено примерное место под завалами в Балашихе, где погребены мать с дочкой

Спасатели узнали, где могут находиться двое оставшихся под завалами в Балашихе

<p>Мать и дочь из дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57194" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мать и дочь из дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Фото © t.me / SHOT

Спасатели выяснили приблизительное место, где находятся два человека, оставшихся под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе, сообщили журналистам ТАСС в оперативном штабе. Речь идёт о маме с пятилетней дочкой, которых ищут много часов.

"В настоящее время примерное местонахождение под завалами пропавших людей известно, ведутся работы", рассказали в штабе.

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Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Также произошло возгорание на лестничной площадке, его потушили. Позже в доме произошло второе возгорание. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.

Юрий Лысенко
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