Установлено примерное место под завалами в Балашихе, где погребены мать с дочкой
Спасатели узнали, где могут находиться двое оставшихся под завалами в Балашихе
Мать и дочь из дома в Балашихе, где произошёл взрыв. Фото © t.me / SHOT
Спасатели выяснили приблизительное место, где находятся два человека, оставшихся под завалами после взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе, сообщили журналистам ТАСС в оперативном штабе. Речь идёт о маме с пятилетней дочкой, которых ищут много часов.
"В настоящее время примерное местонахождение под завалами пропавших людей известно, ведутся работы", — рассказали в штабе.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном доме на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа. Трое жильцов погибли. Из-под завалов достали четырёх человек: мужчину, мать с ребёнком и бабушку. В момент работ на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Также произошло возгорание на лестничной площадке, его потушили. Позже в доме произошло второе возгорание. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В управляющей и газовой компаниях проходят обыски.