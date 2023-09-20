Миллионер с Рублёвки: Как живёт глава "Мособлгаза", при котором Подмосковье стало чемпионом страны по взрывам газа При взрыве газа в Балашихе погибло уже шесть человек. Возможно, жертв будет больше. В Подмосковье подобные происшествия фиксируются чаще всего по стране. Только при нынешнем гендиректоре "Мособлгаза" Игоре Баранове их число давно перевалило за два десятка. Как он живёт? 20 сентября, 14:10 Глава "Мособлгаза" Игорь Баранов. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Максим Григорьев, © VK / Игорь Анатальевич Баранов

Что произошло?

Шесть погибших (среди них два спасателя) и семь пострадавших, в том числе дети. Таков предварительный итог взрыва в девятиэтажной панельке на улице Октябрьской в подмосковной Балашихе. Газ сдетонировал около 8:20. Многие жильцы ещё спали. Эпицентром стала квартира на четвёртом этаже, где жила 86-летняя пенсионерка Маргарита Алексеевна. Именно у неё произошла утечка. По вентиляционной шахте газ распространился на соседскую кухню, где 35-летняя Ирина зажигала плиту, чтобы приготовить мужу завтрак. Он собирался на работу в дальней комнате и поэтому выжил. Обе женщины погибли на месте.









Взрыв оказался настолько мощным, что полностью разнесло три квартиры. Во всём доме выбило окна, с осколками на улицу вылетели вещи. Из-под обрушившихся бетонных плит доносились крики замурованных жильцов с нижних этажей. Мужчину с первого спасли: вытащили всего в крови и с переломами. А вот его соседям сверху — 36-летней Марии и её пятилетней дочке — не повезло. Когда спасатели пытались вызволить их из-под завалов, произошло новое обрушение стены. Она упала точно в том месте, где были заблокированы мать с ребёнком. После этого они перестали звать на помощь. Что с ними, оставалось неизвестным на момент публикации статьи. Шансов найти их живыми почти нет.

Падая, стена ещё задела и убила двух спасателей...

Момент обрушения стены, которая, упав, убила двух спасателей. Видео © t.me / SHOT

Что говорят жильцы

По данным телеграм-канала SHOT, накануне вечером жильцы взорвавшегося дома жаловались на запах газа. Они говорят, что даже вызывали службы, но якобы никто не приехал и ничего не проверил. Также, по словам местных, газовщики проводили какие-то работы в подъезде 18 сентября, за два дня до трагедии.

На скорой увозят спасателя, пострадавшего в результате обрушения стены. Видео © t.me / SHOT

— А я помню, в прошлом месяце приходила газовая служба и проверяла всё. Там угроза отключения была газового оборудования, — сказал один из жильцов.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас у газовщиков, обслуживающих дом, проходят обыски.

Подмосковье — лидер газовых взрывов

По данным СМИ, именно в Подмосковье чаще всего в 2017–2023 годах происходили взрывы бытового газа в многоквартирных домах. Более чем в половине случаев были виноваты сами жильцы. Сейчас ночью холодно, отопление ещё не включили, поэтому некоторые жители используют газовую плиту как печь. Семь процентов происшествий связано с попытками суицида или убийством. Остальные ЧП на совести коммунальщиков и газовых служб.

В последнее время газовые взрывы в Московской области даже участились: 20 случаев за 15 месяцев. Только в одной Балашихе это уже третий взрыв с лета.

Взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ступине, апрель 2022 года. Фото © ТАСС / Прокуратура МО

Крупнейшая газораспределительная компания региона — АО "Мособлгаз" (принадлежит Минмособлимуществу) с выручкой свыше 49 млрд рублей за прошлый год. В настоящий момент она обслуживает около 2,9 млн квартир и домовладений в Московской области. Уже со следующего года, согласно указу местных властей, эта организация будет обслуживать все без исключения квартиры Подмосковья.

Абоненты в основном ругают "Мособлгаз" за наплевательское отношение.

— Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский. Для чего у вас пишут телефоны на сайте? Просто чтобы были, для красоты!!! Никто по этим номерам не отвечает! — возмущена Ольга Федько.

— Они просто реально забили на всё и не берут трубки месяцами, не перезванивают, деревня Марьино, Солнечногорский район, — те же претензии у Ивана Шипаева.

— Оплаченные работы осуществляются только после жалоб к руководителю, — жалуется Александра К. из Мытищ.

Что известно о руководителе "Мособлгаза"

С января 2020 года "Мособлгазом" руководит 43-летний Игорь Баранов, ранее он долгое время трудился на посту первого зама. Об этом человеке ничего неизвестно, судя по базе СПАРК, он никогда не занимался бизнесом. Несмотря на то что Баранов работает в госструктуре, отчитываться о доходах ему не надо. Как выяснил Лайф, живёт он на широкую ногу.

Игорь Баранов (в центре), глава "Мособлгаза". Фото © mosoblgaz.ru

Передвигаться Игорь Баранов предпочитает на внедорожниках. Свой прежний Lexus LX570 (до 10 млн рублей) он недавно подарил отцу, а себе купил новый премиальный паркетник BMW X7, который теперь может стоить около 20 млн рублей.

Игорь Баранов за рулём своей "бэхи". Фото © avtogram.org

А живёт директор "Мособлгаза" на Рублёвке в коттеджном посёлке "Успенское" — это элитное круглосуточно охраняемое место с отличной инфраструктурой. Площадь особняка Игоря Баранова — 545 квадратов, участка — 32 сотки. Судя по спутниковым снимкам, на территории имеются ландшафтный сад и джакузи под открытым небом. Стоимость такой недвижимости может превышать 100 млн рублей. К слову, отсюда Игорю Баранову очень быстро и удобно добираться до работы — офис "Мособлгаза" находится всего в десяти минутах езды на машине.

Особняк на Рублёвке, где живёт директор "Мособлгаза" Игорь Баранов. Фото © Карты Google

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Авторы Егор Пережогин