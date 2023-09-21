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21 сентября, 05:50

В Балашихе жильцам дома, повреждённого от взрыва газа, разрешили забрать вещи из квартир

Глава Балашихи Юров: Жильцы повреждённого взрывом газа дома смогут забрать вещи

<p>Дом в Балашихе, где произошёл взрыв газа. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yrovsg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Юров</a></p>

Дом в Балашихе, где произошёл взрыв газа. Обложка © Telegram / Сергей Юров

В Балашихе жильцы повреждённого от взрыва газа дома смогут забрать из квартир необходимые вещи в присутствии сотрудников МЧС и полиции. Всем пострадавшим окажут помощь. Об этом рассказал глава города Сергей Юров.

"Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", — написал он в телеграм-канале.

Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой

Из-под завалов дома в Балашихе достали тела погибших матери с дочкой

Юров добавил, что сегодня эксперты начнут проводить экспертизу, чтобы выяснить сохранность несущих конструкций повреждённого здания. Специалисты определят, возможно ли эксплуатировать дом в дальнейшем. По словам главы округа, правительство Москвы и администрация Балашихи окажут необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, утром 20 сентября в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской. В результате ЧП погибли семь человек, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли из-за повторного обрушения во время разбора завалов. Лайф также писал, что под перекрытием были обнаружены тела мамы и ребёнка, которые долгое время кричали о помощи.

Илья Суриков
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