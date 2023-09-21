В Балашихе жильцам дома, повреждённого от взрыва газа, разрешили забрать вещи из квартир

В Балашихе жильцы повреждённого от взрыва газа дома смогут забрать из квартир необходимые вещи в присутствии сотрудников МЧС и полиции. Всем пострадавшим окажут помощь. Об этом рассказал глава города Сергей Юров.

"Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", — написал он в телеграм-канале.