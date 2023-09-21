В Балашихе жильцам дома, повреждённого от взрыва газа, разрешили забрать вещи из квартир
Глава Балашихи Юров: Жильцы повреждённого взрывом газа дома смогут забрать вещи
Дом в Балашихе, где произошёл взрыв газа. Обложка © Telegram / Сергей Юров
В Балашихе жильцы повреждённого от взрыва газа дома смогут забрать из квартир необходимые вещи в присутствии сотрудников МЧС и полиции. Всем пострадавшим окажут помощь. Об этом рассказал глава города Сергей Юров.
"Сегодня жильцы в сопровождении полиции и МЧС смогут забрать из уцелевших квартир необходимые вещи", — написал он в телеграм-канале.
Юров добавил, что сегодня эксперты начнут проводить экспертизу, чтобы выяснить сохранность несущих конструкций повреждённого здания. Специалисты определят, возможно ли эксплуатировать дом в дальнейшем. По словам главы округа, правительство Москвы и администрация Балашихи окажут необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП. Он также выразил соболезнования семьям погибших.
Напомним, утром 20 сентября в подмосковной Балашихе произошёл взрыв газа в жилом девятиэтажном доме на улице Октябрьской. В результате ЧП погибли семь человек, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли из-за повторного обрушения во время разбора завалов. Лайф также писал, что под перекрытием были обнаружены тела мамы и ребёнка, которые долгое время кричали о помощи.