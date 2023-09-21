"Человек недюжинной силы": Погибший в Балашихе спасатель служил в зоне СВО

Погибший в ходе поисковых работ в Балашихе сотрудник МЧС России Магомед Нальгиев служил в зоне спецоперации. Как сообщает SHOT, на фронт он отправился добровольно и вернулся уже лейтенантом.

Коллеги Нальгиева называют его настоящим профессионалом и фанатом своего дела. Видео © Telegram / SHOT

Коллеги Нальгиева называют его настоящим профессионалом и фанатом своего дела. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, тот уберёг от смерти сотни людей не только в Подмосковье. Так, в 2013 году Нальгиева наградили за спасение пострадавших от наводнения жителей Дальнего Востока. Магомед был очень сильным как духом, так и физически. Одно из ярких воспоминаний сослуживцев — то, как мужчина в одиночку поднял ВАЗ-2106.