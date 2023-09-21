"Человек недюжинной силы": Погибший в Балашихе спасатель служил в зоне СВО
SHOT: Погибший под завалами в Балашихе спасатель Нальгиев служил в зоне СВО
Магомед Нальгиев. Обложка © Кадр из видео Telegram / SHOT
Погибший в ходе поисковых работ в Балашихе сотрудник МЧС России Магомед Нальгиев служил в зоне спецоперации. Как сообщает SHOT, на фронт он отправился добровольно и вернулся уже лейтенантом.
Коллеги Нальгиева называют его настоящим профессионалом и фанатом своего дела. Видео © Telegram / SHOT
Коллеги Нальгиева называют его настоящим профессионалом и фанатом своего дела. Неоднократно, рискуя собственной жизнью, тот уберёг от смерти сотни людей не только в Подмосковье. Так, в 2013 году Нальгиева наградили за спасение пострадавших от наводнения жителей Дальнего Востока. Магомед был очень сильным как духом, так и физически. Одно из ярких воспоминаний сослуживцев — то, как мужчина в одиночку поднял ВАЗ-2106.
"Фанат своего дела, человек немаленький, недюжинной силы. Мы смотрели ролик, как он поднимал один машину. В зону СВО его привёл долг, тогда ещё в звании прапорщика он туда убыл. Там тоже с честью и достоинством он выполнял свой долг, пытаясь помочь людям. Вчера он также отдавал себе отчёт в том, какой риск есть, но желание спасти ребёнка из-под завалов всё-таки перевесило", — отметил начальник Ногинского спасательного центра МЧС России Евгений Гаврилюк.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате случившегося семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам полуразрушенного дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников полиции и МЧС.