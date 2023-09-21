Четверо пострадавших из-за взрыва газа в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии
Четверо пострадавших после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава России. Уточняется, что 13 пострадавших получили амбулаторную помощь, семь человек доставлены в медучреждения.
Известно, что двоих пострадавших доставили в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И. Евдокимова в тяжёлом состоянии. Другого пострадавшего эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Балашихинскую областную больницу.
"Ещё одного в тяжёлом состоянии доставили в Красногорскую городскую больницу № 1 на вертолёте Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Московской области", — сказано в сообщении.
Напомним, утром 20 сентября в девятиэтажном многоквартирном доме в Балашихе произошёл взрыв газа. В результате случившегося семь человек погибли, ещё 20 получили травмы. Среди жертв есть двое спасателей, они погибли в результате повторного обрушения во время разбора завалов. Жильцам повреждённого дома разрешили забрать необходимые вещи в сопровождении сотрудников МЧС и полиции.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV