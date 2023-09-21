Четверо пострадавших из-за взрыва газа в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии

Четверо пострадавших после взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минздрава России. Уточняется, что 13 пострадавших получили амбулаторную помощь, семь человек доставлены в медучреждения.

Известно, что двоих пострадавших доставили в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И. Евдокимова в тяжёлом состоянии. Другого пострадавшего эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Балашихинскую областную больницу.