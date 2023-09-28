В результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток, ещё 163 человека пострадали
Из-за взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток 2006 года рождения
Взрыв и пожар на промышленном складе в Ташкенте. Обложка © Telegram / SHOT
Из-за взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте погиб подросток 2006 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Там уточнили, что в результате случившегося также пострадали ещё 163 человека.
Взрыв и пожар на промышленном складе в Ташкенте. Видео © Telegram / SHOT
"В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что среди пострадавших нет пациентов с тяжёлыми ранениями. Госпитализировано 24 человека, ещё 139 граждан получили медицинскую помощь на месте. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидацию пожара. Там также работают коммунальщики, которые очищают территорию от последствий инцидента.
Ранее Лайф писал, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. Из-за случившегося у зданий поблизости выбило окна. В результате происшествия есть пострадавшие. Лайф публиковал видео разрушений. МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара на складе.