В результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток, ещё 163 человека пострадали

Из-за взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте погиб подросток 2006 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана. Там уточнили, что в результате случившегося также пострадали ещё 163 человека.

Взрыв и пожар на промышленном складе в Ташкенте. Видео © Telegram / SHOT

"В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека", — говорится в сообщении.