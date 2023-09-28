Громкие взрывы продолжают раздаваться на месте пожара на складе в Ташкенте

На месте взрыва на складе в Ташкенте всё ещё раздаются громкие хлопки. По данным телеграм-канала SHOT, площадь возгорания составляет как минимум три тысячи квадратных метров.

На месте взрыва на складе в Ташкенте до сих пор раздаются громкие хлопки. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, которые есть в распоряжении канала, видно, что пламя продолжает разгораться на территории склада. Несмотря на то что с момента начала пожара прошло несколько часов, жители близлежащих домов всё ещё слышат громкие звуки взрывов.