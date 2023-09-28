Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 01:20

Громкие взрывы продолжают раздаваться на месте пожара на складе в Ташкенте

SHOT: На месте взрыва на складе в Ташкенте до сих пор раздаются громкие хлопки

На месте взрыва на складе в Ташкенте всё ещё раздаются громкие хлопки. По данным телеграм-канала SHOT, площадь возгорания составляет как минимум три тысячи квадратных метров.

На месте взрыва на складе в Ташкенте до сих пор раздаются громкие хлопки. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, которые есть в распоряжении канала, видно, что пламя продолжает разгораться на территории склада. Несмотря на то что с момента начала пожара прошло несколько часов, жители близлежащих домов всё ещё слышат громкие звуки взрывов.

В Туле после прогремевших взрывов пропал свет на нескольких улицах

В Туле после прогремевших взрывов пропал свет на нескольких улицах

Напомним, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. Он был такой силы, что у близлежащих зданий выбило окна. Сейчас на месте работают пожарные. В результате происшествия есть пострадавшие.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Узбекистан
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров