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27 сентября, 23:13

Невероятной силы взрыв на таможенном складе в Ташкенте попал на видео

На таможенном складе в Ташкенте прогремел мощный взрыв

<p>Кадры с места взрыва в Ташкенте в районе таможенного склада городского аэропорта. Видео © t.me /<a href="https://t.me/MILITSIYA_UZB" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Полиция Узбекистана</a></p>

Кадры с места взрыва в Ташкенте в районе таможенного склада городского аэропорта. Видео © t.me / Полиция Узбекистана

На таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. Он был такой силы, что у близлежащих зданий выбило окна. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

В районе таможенного склада Ташкентского аэропорта прогремел мощный взрыв. Видео © t.me / NOVA24 — LIVE

В пресс-службе полиции Узбекистана уточнили, что взрыв прогремел на складе одного из предприятий в Сергелийском районе. Предварительно, в этот момент там находились люди. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тюмени

Взрыв газа произошёл в пятиэтажном доме в Тюмени

Ранее мощный взрыв попал на видео в Казани. Местные жители опубликовали в Сети ролик, на котором видна яркая вспышка, после которой сигнализации сработали почти на всех припаркованных поблизости машинах. Позже стало известно, что громкий хлопок был вызван неисправностью двигателя авто.

Оксана Попова
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