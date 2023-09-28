Невероятной силы взрыв на таможенном складе в Ташкенте попал на видео

На таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. Он был такой силы, что у близлежащих зданий выбило окна. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.

В районе таможенного склада Ташкентского аэропорта прогремел мощный взрыв. Видео © t.me / NOVA24 — LIVE

В пресс-службе полиции Узбекистана уточнили, что взрыв прогремел на складе одного из предприятий в Сергелийском районе. Предварительно, в этот момент там находились люди. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.