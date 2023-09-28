В результате взрыва на складе в Ташкенте есть пострадавшие
Минздрав Узбекистана: В результате взрыва на складе в Ташкенте есть пострадавшие
В результате взрыва на складе в Ташкенте есть пострадавшие. Об этом сообщили в Управлении Минздрава Узбекистана, не уточнив их количество.
Обстановка на складе в Ташкенте за несколько часов до взрыва и его последствия. Обложка © t.me / MILITSIYA UZB
"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", — рассказали в Минздраве.
Уточняется, что у госпитализированных граждан не наблюдается серьёзных травм. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
В МЧС в свою очередь добавили, что взрыв произошёл на складе, принадлежащем ООО "Интер логистика" в Сергелийском районе Ташкента. Также в ведомстве опровергли информацию об авиакатастрофе, о чём ранее написал ряд СМИ.
Напомним, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. Он был такой силы, что у близлежащих зданий выбило окна. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
t.me / MILITSIYA UZB