МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара на складе в Ташкенте
МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара на складе в Ташкенте, возникшего после взрыва. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.
Жители Ташкента всё ещё наблюдают пламя на месте взрыва на складе. Видео © t.me / SHOT
"Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар. Ситуация полностью под контролем. В 05:02 (03:02 мск) пожар был локализован. В результате быстрых действий сотрудников МЧС площадь возгорания сокращается", — сказано в сообщении.
Вместе с этим жители близлежащих домов всё ещё продолжают наблюдать яркие языки пламени на месте происшествия. Сейчас там работают специалисты, которые устанавливают причину взрыва. Также создан оперативный штаб.
Напомним, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. У близлежащих зданий от силы удара выбило окна. Сейчас на месте работают пожарные. В результате происшествия есть пострадавшие. Лайф публиковал видео разрушений.
t.me / SHOT