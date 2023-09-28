МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара на складе в Ташкенте, возникшего после взрыва. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Жители Ташкента всё ещё наблюдают пламя на месте взрыва на складе. Видео © t.me / SHOT

"Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар. Ситуация полностью под контролем. В 05:02 (03:02 мск) пожар был локализован. В результате быстрых действий сотрудников МЧС площадь возгорания сокращается", — сказано в сообщении.