Окна и двери разнесло в щепки: Лайф публикует видео последствий взрыва на складе в Ташкенте
Лайф публикует видео серьёзных разрушений после взрыва на складе в Ташкенте
Лайф публикует видео последствий разрушений после взрыва на складе в Ташкенте. Судя по кадрам, которые публикует SHOT, в результате ЧП повреждения получили практически все близлежащие помещения и дома, а также школа.
В результате взрыва на складе в Ташкенте серьёзные повреждения получили близлежащие здания и многоквартирные дома. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах можно увидеть искорёженные здания и дома, которые пострадали после чудовищного взрыва. Во многих помещениях выбиты окна и двери, а дороги просто усыпаны осколками. Вывески магазинов разлетелись на куски, также есть проблемы с электричеством.
По всей вероятности, взрыв повредил опору ЛЭП, так как в некоторых магазинах и домах пропало электричество. Серьёзные повреждения получила и школа, которая находится в 500 метрах от места происшествия.
Напомним, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. У близлежащих зданий от силы удара выбило окна. Сейчас на месте работают пожарные. В результате происшествия есть пострадавшие.
t.me / SHOT