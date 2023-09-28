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28 сентября, 02:01

Окна и двери разнесло в щепки: Лайф публикует видео последствий взрыва на складе в Ташкенте

Лайф публикует видео серьёзных разрушений после взрыва на складе в Ташкенте

Лайф публикует видео последствий разрушений после взрыва на складе в Ташкенте. Судя по кадрам, которые публикует SHOT, в результате ЧП повреждения получили практически все близлежащие помещения и дома, а также школа.

В результате взрыва на складе в Ташкенте серьёзные повреждения получили близлежащие здания и многоквартирные дома. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах можно увидеть искорёженные здания и дома, которые пострадали после чудовищного взрыва. Во многих помещениях выбиты окна и двери, а дороги просто усыпаны осколками. Вывески магазинов разлетелись на куски, также есть проблемы с электричеством.

По всей вероятности, взрыв повредил опору ЛЭП, так как в некоторых магазинах и домах пропало электричество. Серьёзные повреждения получила и школа, которая находится в 500 метрах от места происшествия.

Громкие взрывы продолжают раздаваться на месте пожара на складе в Ташкенте

Громкие взрывы продолжают раздаваться на месте пожара на складе в Ташкенте

Напомним, что на таможенном складе в Ташкенте прогремел мощнейший взрыв с последующим возгоранием. У близлежащих зданий от силы удара выбило окна. Сейчас на месте работают пожарные. В результате происшествия есть пострадавшие.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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