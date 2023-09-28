Окна и двери разнесло в щепки: Лайф публикует видео последствий взрыва на складе в Ташкенте

Лайф публикует видео последствий разрушений после взрыва на складе в Ташкенте. Судя по кадрам, которые публикует SHOT, в результате ЧП повреждения получили практически все близлежащие помещения и дома, а также школа.

В результате взрыва на складе в Ташкенте серьёзные повреждения получили близлежащие здания и многоквартирные дома. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах можно увидеть искорёженные здания и дома, которые пострадали после чудовищного взрыва. Во многих помещениях выбиты окна и двери, а дороги просто усыпаны осколками. Вывески магазинов разлетелись на куски, также есть проблемы с электричеством.

По всей вероятности, взрыв повредил опору ЛЭП, так как в некоторых магазинах и домах пропало электричество. Серьёзные повреждения получила и школа, которая находится в 500 метрах от места происшествия.