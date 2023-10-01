Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании увеличилось до 11
Ночной клуб в Испании, где произошёл пожар. Обложка © Twitter / Ballesta_Murcia
При пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании погибло 11 человек. Об этом рассказал мэр города Хосе Бальеста.
"Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс", — написал он в социальной сети X.
Также Бальеста объявил трёхдневный траур по погибшим.
Напомним, в ночном клубе в испанском городе Мурсия произошёл пожар. Изначально сообщалось о гибели семи человек.