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1 октября, 13:03

Число погибших при пожаре в ночном клубе в Испании увеличилось до 11

<p>Ночной клуб в Испании, где произошёл пожар. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Ballesta_Murcia/status/1708399994057654432" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ballesta_Murcia</a></p>

Ночной клуб в Испании, где произошёл пожар. Обложка © Twitter / Ballesta_Murcia

При пожаре в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании погибло 11 человек. Об этом рассказал мэр города Хосе Бальеста.

"Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс", написал он в социальной сети X.

Также Бальеста объявил трёхдневный траур по погибшим.

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Напомним, в ночном клубе в испанском городе Мурсия произошёл пожар. Изначально сообщалось о гибели семи человек.

Александра Мышляева
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