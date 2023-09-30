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30 сентября, 16:33

Пожар охватил десятки жилых домов в Дагестане

Пожар охватил около 20 строений в горном селе Хутрах в Дагестане

В высокогорном селе Хутрах Цунтинского района Дагестана горят десятки домов, сообщает ГУ МЧС России по республике. Причины возгорания не приводятся.

"В настоящее время огнём охвачено около 20 строений. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население", — уточнили в ведомстве. В 19:07 распространение огня было остановлено, сейчас возгорание пытаются полностью потушить.

В жилом доме в Дагестане взорвался газ

В жилом доме в Дагестане взорвался газ

Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре на битумном заводе в Башкирии. Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП не было.

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ТАСС / ГУ МЧС по Дагестану

Андрей Бражников
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