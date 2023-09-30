Пожар охватил десятки жилых домов в Дагестане

В высокогорном селе Хутрах Цунтинского района Дагестана горят десятки домов, сообщает ГУ МЧС России по республике. Причины возгорания не приводятся.

"В настоящее время огнём охвачено около 20 строений. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население", — уточнили в ведомстве. В 19:07 распространение огня было остановлено, сейчас возгорание пытаются полностью потушить.