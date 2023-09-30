Пожар охватил десятки жилых домов в Дагестане
Пожар охватил около 20 строений в горном селе Хутрах в Дагестане
В высокогорном селе Хутрах Цунтинского района Дагестана горят десятки домов, сообщает ГУ МЧС России по республике. Причины возгорания не приводятся.
"В настоящее время огнём охвачено около 20 строений. В тушении пожара задействованы силы МЧС и местное население", — уточнили в ведомстве. В 19:07 распространение огня было остановлено, сейчас возгорание пытаются полностью потушить.
Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре на битумном заводе в Башкирии. Огонь разгорелся на площади 300 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП не было.
ТАСС / ГУ МЧС по Дагестану