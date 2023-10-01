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1 октября, 10:58

Семь человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Испании

<p>В ночном клубе в Испании произошёл пожар. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Ballesta_Murcia/status/1708399994057654432" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ballesta_Murcia</a></p>

В ночном клубе в Испании произошёл пожар. Фото © Twitter / Ballesta_Murcia

В ночном клубе в испанском городе Мурсия произошёл пожар, жертвами которого стали как минимум семь человек. Об этом сообщил градоначальник Хосе Бальеста.

В ночном клубе в Испании произошёл пожар. Фото © Twitter / Ballesta_Murcia

В ночном клубе в Испании произошёл пожар. Фото © Twitter / Ballesta_Murcia

"Число погибших в ночном клубе Atalayas возросло до семи. Службы спасения продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", отметил он в соцсети X (ранее — Twitter).

В ликвидации возгорания участвовало 40 сотрудников пожарной службы, 12 единиц техники. В самой службе спасения подтвердили гибель только четырёх посетителей клуба. Причины пожара выясняются.

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Татьяна Миссуми
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