Семь человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Испании

В ночном клубе в испанском городе Мурсия произошёл пожар, жертвами которого стали как минимум семь человек. Об этом сообщил градоначальник Хосе Бальеста.

В ночном клубе в Испании произошёл пожар. Фото © Twitter / Ballesta_Murcia

"Число погибших в ночном клубе Atalayas возросло до семи. Службы спасения продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", — отметил он в соцсети X (ранее — Twitter).

В ликвидации возгорания участвовало 40 сотрудников пожарной службы, 12 единиц техники. В самой службе спасения подтвердили гибель только четырёх посетителей клуба. Причины пожара выясняются.