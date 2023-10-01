Семь человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Испании
В ночном клубе в испанском городе Мурсия произошёл пожар, жертвами которого стали как минимум семь человек. Об этом сообщил градоначальник Хосе Бальеста.
"Число погибших в ночном клубе Atalayas возросло до семи. Службы спасения продолжают работу по выяснению обстоятельств произошедшего", — отметил он в соцсети X (ранее — Twitter).
В ликвидации возгорания участвовало 40 сотрудников пожарной службы, 12 единиц техники. В самой службе спасения подтвердили гибель только четырёх посетителей клуба. Причины пожара выясняются.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Рошале 47-летний мужчина и его двухлетняя дочь погибли в квартире при пожаре, который возник из-за того, что китайский удлинитель не выдержал мощности инфракрасного обогревателя.